Demi Lovato anuncia que esta turnê será a última da sua carreira

Dez dias após ser aclamada pelo seu show no festival Rock in Rio aqui no Brasil, Demi Lovato anunciou que pretende se aposentar dos palcos após encerrar a sua turnê atual “Holy Fvck”.

Em uma série de postagens nos stories do seu Instagram, a artista postou fotos da janela do hotel em que estava, em Santiago, no Chile, com frases como “eu estou doente para c…ralho, não consigo sair da cama. Não consigo mais fazer isso, essa próxima turnê será minha última. Eu amo e agradeço a todos vocês”.

Após isso ela apagou as imagens e postou outras em que dizia: “vou passar por isso por vocês, pessoal. Precisarei de ajuda para cantar, então cantem alto para mim”. Em uma outra foto nos bastidores, a cantora ainda escreveu “eu praticamente não tenho voz, então vou apontar muito o microfone para a plateia esta noite.”

A turnê atual de Demi começou dia 14 de agosto, em Des Moines, capital do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Seu último álbum, com o mesmo nome da turê, tem sido bem recebido pelos críticos e público em geral. Lovato teve uma trajetória de vida bem complicada, onde passou por distúrbios alimentares e uma overdose, que resultou em três derrames, uma parada cardíaca e sequelas na visão.

