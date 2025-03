Pastor vai preso após estuprar adolescentes e mulheres durante ‘limpeza espiritual’

Investigação da polícia aponta que além de coagir alegando “limpeza espiritural”, ele também ameaçava pessoas da família das vítimas

Um pastor de 59 anos foi preso acusado pela prática de vários crimes sexuais, entre eles, estupro e posse sexual mediante fraude em Campo Grande. O homem utilizava da condição de líder religioso para atrair jovens em estado de vulnerabilidade social, com a desculpa de que as ajudaria.

A investigação da polícia descreveu que ele dizia que as vítimas precisavam realizar limpezas espirituais e com isso as forçava a morar com ele. As vítimas eram ameaçadas pelo investigado que dizia que as mesmas sofreriam de algum “mal espiritual”, caso não aceitasse fazer a “limpeza espiritual”.

Ele também ameaçava familiares próximos das vítimas, dizendo que os mataria, caso elas contassem o estava acontecendo. Os crimes teriam se iniciado em 2023 e, durante as buscas, as equipes encontraram anotações sobre a intimidade das vítimas, inclusive o controle do ciclo menstrual.

As investigações continuam para apontar se outras jovens podem ter sido vítimas do criminoso. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA

