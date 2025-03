Biblioteca do Sesi realiza ensino gratuito a idosos de como usar a internet e computador em Corumbá

O Sesi oferece o Projeto 60+ para ajudar as pessoas com mais de 60 anos a se conectar à internet, por meio do celular ou do computador em Corumbá.

A ação de enviar e-mails pelo computador ou tirar fotos pelo celular pode parecer algo básico para os mais jovens, que estão totalmente integrados com a internet, mas, para muitos idosos que não têm intimidade com a tecnologia, a falta desse conhecimento gera problemas. Além de terem dificuldade de fazer contatos com familiares e amigos, esses idosos estão mais sujeitos a cair em golpes virtuais.

Por isso, o curso é oferecido de graça na unidade da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, mas interessados com qualquer idade também podem se inscrever. O curso tem carga de 30 horas, divididas em encontros semanais e presenciais de 2 horas nas unidades da Biblioteca Sesi na cidade de Corumbá.

O Projeto 60+ já formou mais de mil pessoas desde o início do Projeto em 2022, garantindo que esse público possa explorar um universo de conhecimento. Venha você também participar dessa iniciativa.

