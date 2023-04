Pastor é preso acusado de estuprar adolescente de 15 anos por quatro anos

Agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriram, ontem (18), um mandado de prisão preventiva de um homem de 52 anos. Ele é investigado por abusar de uma adolescente, que hoje de 15, durante quatro anos.

Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram entre os anos de 2015 a 2019, quando a jovem era abusava sexualmente pelo homem. Segundo a polícia, durante a investigação, foi constatado que o autor é pastor a de uma igreja evangélica, no Jardim Itamaracá, região sul da Capital.

Hoje a vítima tem 15 anos, e ela relatou aos policiais que frequentava a igreja com a sua família e o pastor exercia o poder de líder espiritual na comunidade. Os abusos aconteceu durante esse período.

Em decorrência das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, sendo desferida pelo Poder Judiciário.

O pastor será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

