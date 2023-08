Passageiro morre após condutor perder direção de motocicleta em área rural

Hamilton Rodrigues dos Santos, de 50 anos, morreu na tarde de ontem (27), após cair de uma motocicleta, conduzido por outro homem, próximo ao Assentamento Nova Itamarati, em Ponta Porã, a 323 quilômetros de Campo Grande. O condutor, que não teve identidade divulgada, ficou em estado grave e foi encaminhado ao hospital.

Segundo informações do site Ponta Porã News, o acidente aconteceu por volta das 15h, quando o condutor perdeu a direção do veículo, caindo na estrada rural. Hamilton morreu no local e o condutor encaminhado ao Hospital Regional por uma ambulância de Ponta Porã.

Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde. Equipes da Polícia Civil estiveram no local anotando os levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1º Delegacia de Ponta Porã.

