Passageira morre após capotamento de veículo na BR-376, em Ivinhema

Na madrugada desta sexta-feira (6), um grave acidente resultou na morte de uma mulher na BR-376, próximo ao distrito de Amandina, entre os municípios de Ivinhema e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, estava como passageira em um Toyota Corolla de cor preta, que capotou diversas vezes após sair da pista, na altura do km 140.

Segundo informações do site Nova News, a mulher foi arremessada para fora do automóvel durante o acidente e faleceu ainda no local. O motorista do veículo sofreu ferimentos, mas seu estado de saúde não é considerado grave.

A primeira equipe a atender a ocorrência foi da Polícia Militar Rural, que isolou a área para preservar a cena do acidente. Em seguida, o Corpo de Bombeiros e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados para os procedimentos de resgate e levantamento das informações.

Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente esclarecidas, mas há suspeita de que o condutor tenha perdido o controle da direção. A PRF ainda não divulgou a identidade das vítimas envolvidas no ocorrido.