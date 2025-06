Costureiras transformam sacos de fertilizantes e roupas usadas em renda extra

Os materiais recicláveis que posteriormente vão virar bolsas são doados pela MS Florestal

Através das mãos de 25 mulheres, uniformes usados e bags de fertilizantes se transformam em bolsas com designer único e sustentável. As peças estão à mostra na Exposição Costura Sustentável, no Bioparque Pantanal até sábado (7). O projeto é uma parceria da MS Florestal, com o programa Bracell Social, o Sebrae e a prefeitura de Bataguassu.

As bolsas e necessaires são vendidas por preços que variam de R$ 60 à R$ 80. As 25 profissionais que produzem as peças fazem parte da Associação de Costura Ypê Rosa, em Bataguassu. A presidente da associação, Mirian Belo explica que no começo da parceria algumas das alunas não tinham conhecimento algum sobre costura, mas que toparam o desafio imposto pela MS Florestal – empresa que fornece os materiais usados.

“A MS Florestal idealizou o projeto e nos convidou a fazer o curso de costura ministrado pelo Sebrae, e nós topamos esse trabalho que é encantador e terapêutico ao mesmo tempo”, ressalta Mirian. A secretária da Ypê Rosa, Manuela Passos, comentou em entrevista ao O Estado que as bolsas já foram vendidas no Rio de Janeiro, São Paulo e na próxima semana estará em exposição no shopping em Três Lagoas.

A iniciativa é parte de um dos pilares que a MS Florestal carrega em compromisso com a sociedade, conforme destacou o Gerente de Relações Institucionais, Bruno Madalena. Ele ainda pontua que o projeto tem tudo haver com a celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste mês.

“Esse projeto está ligado à economia circular, porque ele usa os resíduos da silvicultura, por exemplo os bags de fertilizantes, os uniformes usados dos colaboradores, e transformar em itens para venda como as bolsas e em uniformes novos. Este projeto é linkado com a sustentabilidade, que é o aproveitamento de resíduos que seriam descartados em aterros”, detalha o gerente de relações.

Ainda segundo Bruno, além das doações dos insumos realizados pela a MS Florestal e a Bracell para a confecção das bolsas, o lucro com as vendas das roupas fica 100% com a Associação Ypê Rosa. As empresas também realizam encomendas com as costureiras de novos uniformes para seus trabalhadores.

Capacitação

Para ensinar e qualificar as costureiras, o projeto conta com o apoio do Sebrae- MS, que desde o início vem despertando o empreendedorismo das profissionais. O superintendente do Sebrae MS, Cláudio Mendonça, pontuou que o papel da instituição é oferecer capacitação, conhecimento e trazer consultores com experiência nos produtos trabalhados.

“Cabe destacar que essas profissionais agora, são pessoas que não estavam trabalhando nessa área da costura anteriormente. Mas que enxergar uma oportunidade de renda extra. Não é do dia para a noite que elas vão largar o que elas estavam fazendo para viver só da costura. Mas o nosso objetivo é que estas e outras mulheres possam ser incluídas no desenvolvimento que o Estado de MS está vivendo”, salientou Cláudio, sobre a inclusão e o destaque que as empreendedoras têm para a economia do Estado.

Por Suzi Jarde

