Passageira é pega transportando dezessete pacotes de skunk

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) durante uma fiscalização neste sábado (30) apreendeu dezessete pacotes de skunk presos ao corpo de uma passageira de um ônibus que passava na MS-389, em Amambai.

Os agentes rodoviários abordaram um ônibus que fazia linha entre Coronel Sapucaia e Amambai, durante a operação suspeitaram de uma jovem que demonstrou nervosismo durante a revista no veiculo. A mulher de 19 anos foi surpreendida pelos policiais e foi pega transportando dezessete pacotes de skunk presos ao corpo da suspeita

A droga transportada de Coronel Sapucaia seria levada ao Rio de Janeiro, aonde a passageira iria receber R$2,5 mil, ainda durante a revista o produto transportada pesou em media de 3,900 kg.

Com informações do site Dourados News.