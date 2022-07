Energisa prevê investimento de R$ 620 milhões no Estado

O grupo Energisa prevê um investimento de R$ 620 milhões na área de concessão, ainda este ano, em Mato Grosso do Sul. O valor é 20% superior ao aplicado no ano passado, que foi de R$ 516 milhões.

Conforme o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, a maior parte dos recursos serão direcionados aos ativos elétricos. O objetivo é permitir atendimento as cargas crescentes, equipamentos automáticos nas redes de distribuição, para assim, ter redução nas interrupções e agilidade no restabelecimento da energia aos 74 municípios atendidos pela concessão.

“As distribuidoras têm o papel de garantir a segurança no fornecimento e a universalização do serviço para todos os brasileiros. Precisam de investimentos constantes nas redes para apoiar uma transição energética sustentável, com clientes capazes de escolher a fonte de energia com segurança de que não ficarão sem esse insumo essencial da vida moderna”, pontua.

Entre as obras que estão sendo executadas, Vinhaes destaca a nova Subestação Progresso, na região Sul de Campo Grande, a ampliação em Ribas do Rio Pardo com um novo setor de 138kV e a nova Subestação Mimoso também no município. A Subestação Santa Luzia 2 em Nova Alvorada do Sul, a nova Subestação Bela Alvorada, em Paraiso das Águas, a Subestação de Vicentinae, a Subestação de Tacuru e a nova Subestação Bocajá, localizada em Laguna Caarapã.

Além de investimentos na expansão, reforma e interligação das redes de distribuição em 34,5 kV, focados em regiões rurais em desenvolvimento e a continuidade da automação das redes, com implantação de equipamentos telecomandados, os chamados renegadores.

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado de MS

