Paranaense é preso com cocaína avaliada em R$ 827 mil escondidos em veículo

Um paranaense de 49 anos, foi preso pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira, na tarde de ontem (13), transportando cocaína avaliada em R$ 827 mil em um compartilhamento oculto de um veículo, próximo de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, relatou que saiu de Ponta Porã e receberia R$ 10 mil para levar os entorpecentes até Londrina (PR).

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial próximo ao Anel Viário quando os policiais deram sinal de parada ao condutor de um VW Gol. Durante a entrevista, ele apresentou respostas desencontradas, levantando suspeita dos agentes.

Em busca minuciosa no interior do veículo, os policiais encontraram em um compartilhamento oculto, escondido no painel do carro, 15 tabletes de pasta base de cocaína totalizando 16,1 quilos do entorpecente.

Novamente questionado, o motorista confirmou o transporte de cocaína e que pegou os entorpecentes na fronteira e estaria a caminho do interior do Paraná. O material foi apreendido e encaminhado a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

