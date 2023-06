Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa o dia com muitas oportunidades de engordar o seu bolso, desde que mantenha o foco no que é realmente importante, meu cristalzinho. É que o dinheiro deve entrar, mas pode sair ainda mais rápido se não tiver cuidado com os gastos! A tentação de comprar tudo o que vê pela frente pode ser grande, mas não se esqueça da chuva de boletos lá na frente, tá? Agindo nos bastidores, terá mais chance de conquistar uma promoção ou cargo que deseja, porque ajuda a afastar as pessoas invejosas do seu caminho. Pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano hoje, apesar do seu ciúme. As cobranças podem afastar o crush se não tiver cuidado.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua segue em seu signo e reforça sua confiança para ir atrás dos seus objetivos, Touro. Bom dia para organizar sua agenda, priorizar seus interesses e correr atrás do que deseja conquistar. Mas nem tudo é perfeito, meu cristalzinho, e o astral pode pesar em casa. No trabalho, se deixar o ego de lado e juntar forças com um amigo que tem os mesmos objetivos, você vai chegar mais longe do que imagina. Jogo de cintura e muita paciência são necessários se quiser manter a paz com a família. Se está a fim de alguém, tome a iniciativa na conquista. Mas um ex pode atrapalhar a paquera: cuidado! Você e o par vão se entender melhor se controlarem o ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com a Lua infernizando o seu signo hoje, a dica dos astros é manter seus planos em segredo para afastar interferências. Isso também vale para a vida profissional: não compartilhe suas conquistas ou ideias com qualquer um. Agindo discretamente, sem chamar muita atenção, você tem mais chance de melhorar sua imagem e até subir na carreira. Fofocas e mal-entendidos podem atrapalhar o serviço e a vida pessoal, inclusive nas redes sociais. Escolha as palavras com cuidado e não ache que tudo é uma indireta pra você, tá? Você e o seu amor podem se desentender se não melhorarem a comunicação no romance. Caso escondido corre o risco de ser descoberto agora.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O dia começa com boas energias para quem tem planos de viajar ou pensa em retomar os estudos — hoje, o céu é o limite para os seus sonhos, Câncer! As amizades estão em destaque também e podem influenciar até mesmo na sua vida profissional. Aproveite a manhã para fazer planos a longo prazo e até se arriscar um pouco mais enquanto persegue suas metas! Mas nem tudo é perfeito e as finanças pedem cautela especial, principalmente se pensa em começar um negócio com um amigo. Tem compromisso? Nesse caso, valorize os pontos em comum com o mozão. Os amigos podem dar uma ajuda na paquera, mas há sinal de rivalidade também.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A carreira deve concentrar a maior parte da sua atenção hoje e você fará o possível para alcançar o que deseja. Há boas chances de conseguir o reconhecimento que merece, mas nada vem de graça, Leão. Se pensa em trocar de emprego, aproveite o início do dia para dar o primeiro passo. Mais tarde, o astral azeda e as diferenças com um superior podem atrapalhar seus planos. Cuidado pra não exagerar nas críticas também, porque o seu lado exigente estará aflorado. Alguém com boa posição social pode despertar seu interesse se está só, mas a paquera anda meio arrastada pro seu gosto. Para manter a paz no romance, relaxe e deixe o excesso de exigências de lado.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A quarta começa animada e pode surgir a chance de fazer uma viagem, seja a trabalho ou a lazer. Você terá facilidade para estabelecer contato com pessoas que moram longe. Os estudos contam com as melhores vibes logo cedo, especialmente se precisa apresentar trabalhos em equipe. E vale o mesmo para o trabalho — agir em grupo será a chave para o sucesso! Mas o maior desafio será manter o foco ao longo do dia, Virgem. Cuidado para não ficar sonhando acordado durante o expediente, meu cristalzinho. Espantar a rotina no romance pode ser mais difícil do que parece, mas faça um esforço. A paquera promete novidades, mas a distância pode atrapalhar seus planos mais tarde.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo cedo, podem surgir mudanças inesperadas e surpresas, mas tudo indica que elas serão positivas. Se pensa em tentar algo novo no trabalho, esse é o momento ideal para colocar as mãos na massa. Pode ter boas novas com assunto ligado a herança ou dinheiro. Mas, ao longo do dia, o astral muda e talvez as coisas não corram exatamente da maneira que estava esperando. Na dúvida, é melhor ter um plano B caso precise fazer ajustes de última hora. Clima tenso pode causar o fim de uma amizade antiga. A atração física tem tudo para agitar a paquera, mas alguém da turma pode atrapalhar. Não deixe as brigas abalarem o seu romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

No trabalho, o caminho para o sucesso passa por se unir às pessoas que têm os mesmos ideais e sonhos que você. Se anda pensando em fazer uma parceria ou sociedade, dê os primeiros passos agora, já que vai contar com ótimas energias astrais. Você pode conhecer gente nova e fazer ótimos contatos no trabalho pela manhã. Mas isso muda mais tarde e há sinal de rivalidade na carreira. Se está disputando uma promoção ou um novo emprego, é melhor não baixar a guarda. É um bom momento para dar um passo mais sério no relacionamento se já está saindo com alguém. Capriche no romantismo e pegue leve nas críticas para blindar o romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com o foco todo voltado para o trabalho logo cedo, a sua dedicação será notada! As estrelas avisam que você pode ganhar uma grana a mais, embora tenha que ralar em dobro. Aproveite as good vibes para resolver algumas tarefas que vinha adiando em casa. Mas nem tudo é perfeito e algumas coisas talvez não corram do jeito que imaginou. Não deixe nada atrapalhar o seu foco à tarde — a distração pode custar caro e vai ficar difícil cumprir prazos e tarefas se não tiver cuidado. Há chance de se envolver com alguém próximo, mas a rotina pode ser um desafio e tanto na paquera. Vale o mesmo no romance: mostre seu apoio ao mozão e não deixe a distância atrapalhar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo cedo, sua habilidade com as palavras tem tudo para se destacar! Aposte no seu charme para convencer as pessoas e conseguir o que deseja. Trabalhos que envolvam criatividade, contato com clientes ou com o público recebem excelentes energias pela manhã, mas depois as coisas mudam. Pode surgir briga ou desentendimento se tiver que lidar com os filhos ou com pessoas mais novas à noite. Dê um passo atrás e avalie seus sentimentos para não dramatizar em excesso algo mais simples, tá? Esbanjando simpatia e carisma, vai fazer sucesso na paquera, mas não demore para se aproximar. Há sinal de briga séria com o mozão se não tiver cuidado.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As estrelas avisam que assuntos domésticos precisam de um pouco mais da sua atenção. Se anda planejando comprar algo para o lar, ou sonha em adquirir a casa própria, pode ter boas novas logo cedo! Em compensação, a convivência com os parentes não será tão calma quanto você gostaria, meu cristalzinho. Não seja tão exigente com a família e deixe claro que não vai aceitar numa boa se o pessoal começar a se intrometer na sua vida amorosa. Se traçar linhas claras, o astral deve ficar mais leve. Seu lado ciumento pode vir à tona e não vai ser fácil controlar a possessividade. Um amor antigo pode atrapalhar seus planos na paquera ou trazer instabilidade ao romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai se comunicar muito bem logo cedo, Peixes! No trabalho, também conta com seu raciocínio rápido pra resolver tudo rapidinho pela manhã. Aproveite para mostrar suas ideias, ouvir o que os colegas pensam e aprender coisas novas. Mas nem tudo é perfeito e se você falar mais do que deve, há risco de acabar se enrolando. Cuidado com mal-entendidos e com perda de informações ou documentos importantes. A saúde também precisa de cautela extra e é bom não baixar a guarda. As chances de se dar bem na paquera aumentam se esquecer os perrengues do trabalho e apostar no alto-astral. Vale o mesmo para manter a magia intacta com o mozão!