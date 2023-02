Paraguai expulsa suspeito de coordenar tráfico de drogas e armas

O Paraguai expulsou, nesta sexta-feira (3), o traficante brasileiro Orlandino César Moreira, o “Cara Gorda”. Ele havia sido preso no mesmo dia na cidade de Salto del Guairá, em uma ação conjunta das polícias paraguaia (Secretaria Nacional Antidrogas – Senad) e brasileira (Federal).

Segundo a imprensa estrangeira, O criminoso foi detido na zona rural da capital do departamento de Canindeyyú, próximo do município do Mundo Novo localizada a 447 km de Campo Grande. A região é conhecida por servir como esconderijo de bandidos procurados pela Justiça brasileira.

De acordo com a Senad, quatro mandados de buscar a apreensão foram cumpridos na operação que terminou com a prisão do criminoso brasileiro. Foram apreendidos ainda drogas, armas e veículos.

Orladino é apontado pela Senad como um dos chefes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios brasileiros. Conforme a polícia paraguaia, ele coordenaria as operações do grupo para o tráfico de drogas e armas do Paraguai para o Rio de Janeiro.

O traficante, ainda conforme a Senad, seria condenado a mais de 30 anos de prisão no Brasil por diversos crimes. Na ficha estão a fuga de uma penitenciária e a tentativa de resgate de presos.

Ele foi entregue pela Senad a Polícia Federal no posto de fronteira que fica entre Salto del Guairá e Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul. Acesse também: Jovem é executado com três tiros na cabeça descendo do carro