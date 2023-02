Jovem é executado com três tiros na cabeça descendo do carro

Samuel Severiano Bronel, 22, foi executado com quatro de tiros quando descia de um veículo de aplicativo, por volta das 16h de sábado (4), na rua Alemanha, região no jardim Europa, bairro nobre de Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, A Polícia Militar disse que a vítima foi atingida por um homem que estava em uma motocicleta, que estacionou, desceu do veículo e efetuou os disparos contra o jovem. Samuel foi alvejado com três tiros na cabeça e um nas costas.

De acordo com o delegado Lucas Albe, a vítima pode ter sido chamado para uma suposta emboscada no local onde morreu.

Samuel já havia sofrido atentado no dia 28 de junho do ano passado, quando por volta das 19h30, ele e Vando Rodrigues dos Santos, na época com 21 anos, saíam de uma distribuidora de bebidas quando pelo menos duas pessoas se aproximaram e começaram a efetuar os disparos.