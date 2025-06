Pais registram BO após filha ser agredida e ameaçada perto de escola na Vila Margarida

Uma briga entre adolescentes nas proximidades de uma escola estadual localizada na Vila Margarida, em Campo Grande, motivou os pais de uma estudante de 14 anos a procurarem a polícia na quarta-feira (11). A adolescente, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental, também estaria sendo alvo de ameaças pelas redes sociais.

O confronto físico aconteceu na esquina da escola, fora do horário de aula, e foi registrado por outros estudantes. As imagens mostram as jovens trocando agressões com puxões de cabelo e tapas, até que uma voz adulta aparece pedindo que a confusão seja encerrada.

Segundo o relato do pai de uma das envolvidas, o irmão da outra adolescente teria se envolvido na tentativa de separar a briga, mas acabou agredindo sua filha. Após o episódio, a estudante passou por exame de corpo de delito, e a família entregou à Polícia Civil capturas de tela contendo as mensagens de ameaça recebidas pela jovem.

O caso foi registrado na delegacia e está sob investigação. A reportagem entrou em contato com a SED (Secretaria de Estado de Educação) para obter um posicionamento sobre o ocorrido, mas ainda não houve resposta.