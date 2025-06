Motociclista se fere após tentar desviar de cachorro e cair em via de Aquidauana

Uma mulher ficou ferida na tarde de quarta-feira (11), após sofrer uma queda de moto ao tentar desviar de um cachorro que atravessou repentinamente a Rua Antônio Campelo, no bairro Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

De acordo com as informações do site A Princesinha News, a motociclista trafegava normalmente quando o animal surgiu de forma inesperada. Ao tentar evitar a colisão, ela perdeu o controle do veículo e caiu no asfalto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e se queixava de dores no tornozelo e no joelho.

Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada ao hospital da cidade para avaliação médica mais detalhada. O nome da condutora não foi divulgado.