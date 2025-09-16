Pai morre e filho fica ferido após serem atingidos por carro na BR-463, em Ponta Porã

Na noite desta segunda-feira (15), um homem, identificado como José Silva, morreu após se envolver em um grave acidente, na BR-463, em Ponta Porã, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. Durante a ocasião, a vítima pilotava uma motocicleta, com o filho na garupa. O outro veículo evolvido fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações, a vítima e o filho adolescente estavam na rodovia quando foram atingiditos por um veículo ainda não identificado. O autor fugiu do local.

O site local, Ponta Porã News, publicou que no dia do acidente, a vítima teria ido até o Instituto Federal da cidade para buscar o filho e quando retornavam para a casa, foram atingidos pelo veículo. Devido ao impacto, José foi arremessado no asfalto e a motocicleta caiu sobre seu corpo. Ele morreu no local, antes da chegada do socorro. Já o filho, que estava na garupa, foi atendido e encaminhado para um hospital.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local. O caso segue sendo identificado para identificar o autor.