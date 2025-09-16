Advogado é preso suspeito de armar emboscada para artista de rua argentino, em Dourados

A Polícia Civil prendeu, na manhã dessa segunda-feira (15), o advogado Jefferson Bezerra da Costa, de 45 anos, suspeito de atirar em um artista de rua argentino durante uma apresentação em um semáforo na região central da cidade. O crime ocorreu por volta das 22h do último dia 8 de setembro, a 251 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Setor de Investigações Gerais (SIG), a tentativa de homicídio teria sido motivada por uma discussão ocorrida horas antes, na manhã do mesmo dia, entre a vítima e a esposa do advogado, que trabalha em um posto de saúde de Dourados.

Segundo o depoimento do artista, que vive há poucos meses na cidade, ele realizava seu espetáculo quando um veículo prata parou no sinal vermelho. Ao final da apresentação, o passageiro colocou uma nota de R$ 100 na janela e o chamou, dizendo “venha buscar seu dinheiro”. Quando o artista se aproximou, foi atingido por disparos no peito.

Mesmo ferido, o argentino conseguiu correr e pedir ajuda. Ele foi socorrido e permanece internado no Hospital da Vida, com dreno no pulmão, mas não corre risco de morte.

Nesta segunda-feira, a polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Jefferson, incluindo o escritório de advocacia, além de um mandado de prisão temporária, válido por 30 dias e passível de prorrogação.

A Polícia Civil segue investigando o caso para confirmar a participação de outras pessoas e esclarecer todos os detalhes da suposta emboscada.

