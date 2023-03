Pai e filho de MS se envolvem em discussão e jovem termina morto em SC

Homem identificado apenas pelas iniciais O.S, de 47 anos, e seu filho, Douglas Ribeiro, de 22 anos, se envolveram em uma discussão que resultou em esfaqueamento e na morte do jovem. O caso ocorreu no último sábado (11), em Penha, Santa Catarina. Ambos já haviam residido em Nova Andradina, município localizado a 299 km da capital.

De acordo com informações divulgadas pelo site Penha Online, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados após a briga que culminou na utilização de facas pelos dois homens.

Quando chegaram ao local, os profissionais encontraram pai e filho feridos. Douglas Ribeiro estava inconsciente e não apresentava sinais vitais, o que indica que ele faleceu antes da chegada dos socorristas.

O pai, por sua vez, apresentava diversos ferimentos, incluindo duas perfurações no tórax, um ferimento na clavícula e uma fratura no crânio com sangramento. Além disso, O.S apresentava sinais vitais alterados, como taquicardia, pressão baixa e respiração curta. Durante o transporte para uma unidade hospitalar, ele também sofreu sudorese intensa e vômitos.

Conforme apurado pelo Nova News, Douglas Ribeiro e O.S haviam residido em Nova Andradina anteriormente. As circunstâncias da discussão e o que motivou o uso de facas pelos envolvidos ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Com informações do jornal Nova News e Penha Online

