Padrasto é preso suspeito de estuprar três crianças em piscina no bairro Vila Bandeirantes, na Capital

Um caso de suspeita de abuso sexual envolvendo três crianças, de três, quatro e sete anos, mobilizou a PM (Polícia Militar) na noite de domingo (15) no Bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande. Um homem de 60 anos, companheiro da mãe das vítimas, foi detido e levado à delegacia, enquanto as crianças receberam atendimento especializado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe procurou a polícia após perceber comportamento estranho das crianças, que relataram ter sido tocadas nas partes íntimas pelo suspeito enquanto todos estavam na piscina da residência. Na ocasião a mãe e o suspeito estava consumindo bebidas alcoólicas, em companhia as crianças;

Quando a mulher entrou na residência para preparar um lanche, a filha mais nova, de três anos, foi a primeira a relatar o ocorrido, seguida pelo menino de quatro anos e pela criança de sete anos, que afirmou ter sido tocada nas costas. Todos estavam muito agitados e confirmaram os relatos aos policiais.

As crianças foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Infantil do Bairro Tiradentes, acompanhadas por assistente social, onde passaram por escuta especializada e exames médicos. Os resultados foram enviados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O suspeito negou as acusações e disse que as denúncias seriam motivadas por desentendimentos e ciúmes no relacionamento com a mãe. Ele foi conduzido à delegacia sem lesões e sem necessidade de algemas. A mãe solicitou medidas protetivas de urgência, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, com acompanhamento do Conselho Tutelar.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram