Homem é encontrado esfaqueado e perdendo muito sangue em São Gabriel do Oeste

Na madrugada de domingo (15), um homem foi esfaqueado no bairro Milani, em São Gabriel do Oeste, cidade aproximadamente 133 quilômetros de Campo Grande.

A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Francisco Milani e Avenida Santo Antônio, onde a vítima foi encontrada caída, com ferimentos provocados por arma branca na região do abdômen e do tórax. Moradores que perceberam a situação acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe de resgate realizou os primeiros procedimentos ainda no local. Apesar do sangramento intenso, o homem estava consciente e orientado quando foi levado ao Hospital Municipal para atendimento médico.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, e não há informações sobre suspeitos. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

