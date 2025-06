Padrasto é preso em flagrante por agredir enteada de 2 anos em Paranaíba

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (18), em Paranaíba, cidade a 408 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo a enteada de apenas 2 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após denúncia anônima.

As agressões ocorreram na Rua Linderbeg, durante um passeio. De acordo com as investigações, o homem se irritou porque a criança pediu ajuda para subir um degrau da calçada. Imagens registradas por câmeras da região mostram o momento em que ele, distraído ao celular, puxa a menina pelo braço, a chacoalha, dá um tapa nas costas e a derruba no chão. Em seguida, ele a levanta e ela cai novamente. Ao notar a aproximação de testemunhas, o agressor pega a criança no colo e deixa o local.

A prisão foi efetuada pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba, com apoio do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Primeira Delegacia de Polícia. O suspeito foi localizado em seu local de trabalho.

A delegada Eva Maira Cogo, responsável pela investigação, informou em nota que a mãe da criança reconheceu a filha pelas imagens e confirmou que ela usava as mesmas roupas no dia do ocorrido. A mulher relatou ainda que o padrasto estava levando a criança até a casa da avó materna no momento das agressões.

Apesar da violência, a menina não apresentou lesões aparentes, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado como maus-tratos. O homem segue preso e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (19).

