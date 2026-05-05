Padrasto é condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável contra enteada em Campo Grande

A Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a prisão de um homem condenado a mais de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável contra sua ex-enteada, em Campo Grande. A sentença, executada nesta terça-feira (5), encerra um processo que detalha anos de abusos praticados pelo agressor contra a adolescente, que na época do início dos crimes tinha apenas 13 anos. Além da pouca idade, a vítima apresentava uma vulnerabilidade adicional por sofrer de epilepsia, condição que era de pleno conhecimento do criminoso.

As investigações conduzidas pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) revelaram que o condenado utilizava a proximidade garantida pelo convívio familiar para ter acesso à jovem. Entre os anos de 2013 e 2017, ele praticou atos libidinosos e conjunção carnal de forma continuada, se aproveitando dos momentos em que estava a sós com a vítima. Para garantir que os abusos permanecessem em segredo, o homem recorria a estratégias de manipulação psicológica e oferecia quantias em dinheiro à garota, tentando comprar o seu silêncio e evitar a denúncia.

A gravidade das circunstâncias, incluindo a reincidência das agressões ao longo de quatro anos e a exploração da condição de saúde da enteada, fundamentou a decisão judicial. A pena definitiva foi fixada em 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. O homem já foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a sentença em regime fechado, conforme o mandado expedido pela Justiça local.

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