Tempo firme predomina em MS nesta quarta-feira, com calor durante a tarde e manhãs amenas

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (6) indica predomínio de sol e tempo firme em praticamente todas as regiões do estado. O cenário é típico do outono, com baixa umidade relativa do ar durante a tarde e pequena chance de chuvas isoladas, principalmente em áreas do sul. As condições favorecem atividades ao ar livre, embora o calor volte a se intensificar no período da tarde.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C. Já em Dourados e Ponta Porã, no sul do estado, as mínimas ficam em torno de 18°C, com máximas de até 28°C, mantendo clima mais ameno nas primeiras horas do dia.

Na região pantaneira, Ladário deve registrar temperaturas entre 22°C e 32°C. Em Bonito, os valores variam de 19°C a 29°C. Já em Aparecida do Taboado, no leste, a mínima prevista é de 21°C e a máxima pode chegar a 31°C.

No norte do estado, Sonora e São Gabriel do Oeste devem ter um dia quente e seco, com mínimas de 22°C e 21°C, respectivamente, e máximas que podem alcançar 33°C e 31°C. A tendência é de continuidade do tempo estável nos próximos dias, com poucas mudanças nas condições climáticas em Mato Grosso do Sul.

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