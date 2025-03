Padeiro é preso em flagrante após agredir companheira em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (17), um padeiro de 47 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira, uma atendente de lanchonete de 49 anos, na residência onde moram, no Jardim Montevidéu, em Campo Grande. Ela se trancou no banheiro para escapar das agressões e conseguiu acionar a Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que chegou do trabalho por volta das 2h30 e, logo após, iniciou uma discussão com o companheiro devido a ciúmes. As agressões começaram em seguida, deixando manchas roxas no cotovelo da vítima e lesões na cabeça, que a impediram de tocar o local ferido.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem não estava mais na residência, mas foi encontrado nas proximidades, na rua Monte Serrat. Ele estava visivelmente embriagado e foi levado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante.

O caso foi registrado como ameaça, injúria e lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, no contexto da violência doméstica.

