31 toneladas de pipoca em um domingo: Cinemark faz história com ação especial ‘Traga seu Balde’ em comemoração ao Dia da Pipoca

Promoção do dia 16/3 registrou o maior volume de venda de pipoca da história da Rede e o maior market share em um final de semana

A Cinemark alcançou um marco no último domingo (16/3) com a promoção “Traga seu Balde”, que permitiu que o público levasse um recipiente de sua preferência em um cinema da rede para encher com até 10 litros de pipoca por apenas R$ 19. A ação, que ocorreu em todo o país, registrou o maior volume de vendas de pipoca na história da empresa: 31 toneladas, o equivalente a 720 mil litros. A título de comparação, no fim de semana de estreia de ‘Divertida Mente 2’, a maior bilheteria da história do Brasil, o volume de pipoca vendido na rede foi a metade do total registrado na promoção dos 10 litros. O Dia da Pipoca na Cinemark também levou ao maior market share da companhia em um final de semana, chegando a 46,3% no domingo, 16/03.

“É muito gratificante alcançar este resultado e ver o quanto a campanha viralizou e alcançou nas redes sociais. Transformamos uma data comum em um evento de repercussão nacional, que criou uma conexão direta entre os clientes e a marca. Além disso, reforçamos um dos propósitos da empresa, que é, por sua natureza, promover um momento de leveza e diversão para todos, e o integramos ao nosso produto mais elogiado, a famosa pipoca da Cinemark. Queremos ir além da exibição do filme na telona, apostando cada vez mais em experiências únicas, ações e campanhas criativas para o nosso público, e estes resultados mostram que estamos no caminho certo”, comenta Vinicius Porto, Diretor de Marketing e Clientes da Cinemark.

A ação “Traga seu Balde” incentivou os brasileiros a usarem toda a sua criatividade para abastecerem com pipoca os objetos mais inusitados. Balde de limpeza, mala, caixa organizadora, panela funda, piscina de plástico, caixa d’água e até máquina de lavar — todos higienizados — são alguns exemplos do que os clientes trouxeram até o Snack Bar para serem preenchidos pela pipoca premiada da Rede.

