Operação Vil Metal: Comerciante é preso por receptação de objetos furtados, na região do Prosa

A Operação Policial “Vil Metal” prendeu um comerciante, de 41 anos, por receptação de objetos furtados, na região do Prosa, em Campo Grande nesta última quinta-feira (3). A ação foi Conjunta da Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Campo Grande-MS, da Polícia Militar, com agentes do 9º Batalhão (9º BPM), e a Guarda Civil Metropolitana.

Segundo informações, os policias tomaram conhecimento de que o proprietário de uma conveniência na Vila Margarida adquiriria objetos furtados de usuários de drogas. No local, os agentes encontraram parte dos objetos furtados em uma construção no dia 31 de março

Já em um galpão utilizado pelo suspeito, outros materiais de origens ilícitas também foram encontrados, como materiais de construção, 97 kg de fiação elétrica, equipamentos odontológicos, bebedouros, lâmpadas pertencentes ao Poder Público e uma tampa de bueiro.

A ação foi um desdobramento da Operação “Vil Metal” que possui o objetvo de combater a receptação de fios de cobre. O comerciante foi preso em flagrante e encaminhado à 3ª Delegacia para as devidas providências.

