Homem é encontrado morto e em estado grave de decomposição na sua residência, em Dourados

Um homem, de 54 anos, identificado como Gilberto Greffe da Silva foi encontrado sem vida e deitado na cama de sua residência, na quinta-feira (3). O caso aconteceu na Rua Cerveira, na Vila Rubi, em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande. A causa da morte é indeterminada e segue em investigação.

Segundo informações divulgadas pelo jornal local, Dourados News, o corpo de Gilberto se encontrava repousado em sua cama, com estado grave de decomposição. Perto dele também foram encontrados uma corda, uma faca e um aparelho celular.

O local foi isolado e a Perícia Criminal foi acionada. Já o caso foi registrado inicialmente como morte por causa indeterminada e os policias aguardam a reposta dos exames necroscópicos para definir o caso.

