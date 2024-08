Operação Velatus: Gaeco e Gecoc deflagram ação contra fraudes em licitações na prefeitura de Terenos

MPMS cumpre 16 mandados em Terenos, Campo Grande e Santa Fé do Sul; servidor público é preso na Capital

Na manhã desta terça-feira (13), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), deflagrou a Operação Velatus, que tem como alvo fraudes em licitações na Prefeitura Municipal de Terenos.

De acordo com as informações divulgadas pelo MPMS, a operação resultou no cumprimento de 16 mandados em Terenos e em Campo Grande. Um dos mandados foi cumprido em Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo, e houve também a prisão de um servidor público em Campo Grande.

As investigações apontam que o grupo criminoso, que contava com a participação de servidores públicos municipais, utilizava pessoas jurídicas e CNPJs sem qualquer tipo de experiência ou estrutura real para desviar recursos públicos destinados à execução de contratos firmados pela prefeitura. A fraude permitia que os valores que deveriam ser investidos na cidade fossem desviados para os envolvidos no esquema.

O nome da operação, “Velatus”, é uma referência ao termo em latim que significa “velado”. A escolha do nome remete à forma traiçoeira e dissimulada com que os investigados agiam, ocultando suas intenções criminosas e praticando atos ilícitos contra a Administração Pública.

Até o momento, não conseguimos contato com o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), para comentar as investigações e as ações desencadeadas pela Operação Velatus.

