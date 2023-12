Operação Turn Off: ex-pregoeira da SAD consegue liberdade e vai para casa com tornozeleira

Na segunda-feira (4), Simone de Oliveira Ramires Castro, ex-pregoeira da SAD (Secretaria de Estado de Administração) conseguiu liberdade provisória, como os demais presos na Operação Turn Off. Simone foi para casa, mediante utilização de tornozeleira eletrônica.

De acordo com o advogado de defesa, Alexandre Franzoloso, o desembargador Emerson Cafure deferiu o pedido e autorizou liberdade da ex-pregoeira, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, Simone foi conduzida até a unidade de monitoramento, onde colocou a tornozeleira eletrônica e, em seguida, foi para sua casa, ainda segundo a defesa.

Ainda na segunda-feira, Paulo Henrique Muleta Andrade, ex-coordenador da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande), também teve a liberdade garantida.

