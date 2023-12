Peixaria é multada em mais de R$ 2 mil por estoque com 70 kg de peixe irregular

Uma peixaria de Campo Grande foi multada por manter no estoque, 70 kg de peixes sem declaração. A fiscalização aconteceu ontem (4) e foi realizada pela PMA (Polícia Militar Ambiental), no âmbito da Operação Piracema.

Conforme a polícia, foram fiscalizadas 12 peixarias na Capital. Em uma delas os agentes encontraram pescados que não constavam na Declaração de Estoque feita pelo estabelecimento, antes do período da Piracema. Devido à irregularidade, foi apreendido mais de 70 kg de peixe e o proprietário do local foi multado em R$2.101,24. O pescado apreendido será doado a instituições filantrópicas

A Operação Piracema se estenderá até 28 de fevereiro, quando encerra o período de defeso, a qual é a pausa da atividade pesqueira, tanto de pescadores profissionais quanto de amadores, visando assegurar a reprodução dos peixes e assim preservar os recursos pesqueiros do estado.

Durante esse período, a Polícia Militar Ambiental tem intensificado as barreiras terrestres e patrulhamento fluvial em todo o estado com o intuito de coibir a pesca predatória, além da fiscalização dos estabelecimentos que comercializam pescado para conferência do estoque declarado.