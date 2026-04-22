Operação Tiradentes: PRF encerra fiscalização em MS com três mortes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou nessa terça-feira (21), a ‘Operação Tiradentes’ nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação teve início na sexta-feira (17), com reforço na fiscalização.

Ao todo, foram registrados 18 sinistros de trânsito no período, nove considerados graves. Além disso, 19 pessoas ficaram feridas e três morreram. Não houve comparação com o mesmo feriado em 2025, devido à diferença de datas no calendário.

Durante a operação, a PRF identificou diversas infrações que representam risco à segurança viária. Foram flagrados 1.402 casos de excesso de velocidade, 112 pessoas viajavam sem o uso do cinto de segurança e 249 ultrapassagens proibidas foram notificadas. No total, foram lavradas 1.826 autuações.

Nos comandos de fiscalização de alcoolemia, os agentes realizaram 4.249 testes. Desses, 28 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo que cinco acabaram presos.

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