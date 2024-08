Operação Shamar prende três por espancamento e estupro em Caarapó

Na manhã desta quinta-feira(1), a operação “Shamar” foi deflagrada e prendeu um homem flagrante e outros dois preentivamente em Caarapó. A ação tem por finalidade o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio.

A Polícia Civil foi comunicada sobre a entrada de uma paciente de 57 anos de idade, no Hospital São Matheus na cidade com fratura na mandíbula e nariz e com generalizados hematomas no rosto.

A investigação policial apurou que a vítima teria sido espancada violentamente pelo marido R.B.E (33), durante desentendimento conjugal. Uma equipe se deslocou até o local do fato, na Aldeia Te’yikue, onde localizou o autor, ainda embriagado, e efetuou a prisão em flagrante.

Os policiais civis também prenderam A.L.S. (40). Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS. O indivíduo foi condenado pela prática reiterada de estupro de vulnerável.

No mesmo dia, durante apoio operacional à Delegacia de Atendimento à Mulher – DAM/Dourados, mais um indivíduo foi preso preventivamente.

