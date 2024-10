Operação Sentinela prende homem por armazenar mais de 500 vídeos de pornografia infantil

Nesta última terça-feira(29) um homem foi preso pela operação Sentinela por armazenar conteúdo de pronagrafia infantil em Bataguassu.

A investigação durou cerca de seis meses e identificou o homem de 35 anos de idade aramazenava o tipo de conteúdo. ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão.

O homem adquiriu e compartilhou cerca de 500 vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Em razão disso, ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Bataguassu para as providências cabíveis.

O aparelho de celular dele foi apreendido e deverá passar por perícia, para identificar os envolvidos e ampliar as ações de combate à produção, posse e divulgação de conteúdos de abuso sexual infantil.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e 1ª Delegacia de Bataguassu-MS.

A DEPCA realiza as investigações a partir da parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal. Após investigações do Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA).

A ação faz parte da 26ª fase da operação “Sentinela”, que é desenvolvida em caráter permanente, pela DEPCA, visando a repressão da exploração sexual infanto-juvenil, com foco em desmantelar redes criminosas que operam via internet.

