Com o intuito de ajudar os pequenos e jovens com as aulas de português e matemática, o projeto de reforço acontece até a primeira quinzena de dezembro e para manter as atividades com qualidade e garantir a continuidade no próximo ano, a CUFA realiza campanha para arrecadar material de papelaria e educação. Entre os itens solicitados estão cadernos, lápis, lápis de cor, giz de cera, borrachas, apontadores, tesouras, tinta guache, pincéis, colas, fitas adesivas e folhas de sulfite.

“Essa ajuda é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem adequado, permitindo que as crianças tenham acesso aos recursos necessários

para acompanhar as aulas”, pontua a coordenadora da instituição, Letícia Polidório, em nota.

As doações podem ser entregues em quatro pontos da cidade: na sede da CUFA, localizada na Rua Livino Godoy, 710; no Bourbon Café, na Rua 25 de Dezembro, 2499, casa 3; no

Copo Bar, situado na Rua 14 de Julho, 2530; e na Maciel Livros, também na Rua 14 de Julho, número 2499. Para mais informações, basta entrar em contato com (67) 9168-0011 (Tatiana Samper) ou (67) 99181-8142 (Letícia Polidório).

Por Ana Cavalcante

