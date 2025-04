PMA apreende 417 kg de pescado irregular no Rio Paraguai no início da Operação Semana Santa

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá apreendeu 417 quilos de pescado irregular nas primeiras horas da Operação Semana Santa, deflagrada à 0h desta quinta-feira (17), no Rio Paraguai, na região da Ilha do Pescador, em Mato Grosso do Sul.

Conforme a PMA, durante fiscalização fluvial, os policiais abordaram uma embarcação que transportava grande quantidade de peixes. Ao vistoriar o barco, foram encontrados peixes armazenados em sete caixas, uma bolsa térmica e um freezer. Entre as espécies apreendidas estavam cachara, pintado, tambaqui, barbado, pacu, piauvuçu, piraputanga jurupoca, piranha e palmito.

A vistoria revelou diversas irregularidades, incluindo 39 exemplares de pacu abaixo do tamanho mínimo permitido por lei e 20 quilos de pescado beneficiado — ou seja, já limpo e preparado, sem a devida nota fiscal de origem, o que configura crime ambiental. O condutor da embarcação não possuía Autorização Ambiental para Pesca, exigida tanto para pescadores amadores quanto profissionais, e não soube informar a procedência do pescado, afirmando que recolheu os peixes em diversos pontos do rio.

Diante das infrações, os agentes da PMA apreenderam o pescado, a embarcação e os materiais, encaminhando tudo à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá. O responsável também recebeu auto de infração administrativa no valor de R$ 9.040,00.

A Operação Semana Santa segue até 0h do dia 21 de abril, com o objetivo de coibir crimes ambientais, principalmente relacionados à pesca predatória. A ação mobiliza equipes da PMA em diversas regiões do Estado, com reforço na fiscalização de rios e áreas de pesca.

A Polícia Militar Ambiental reforça algumas recomendações importantes:

– Tenha sempre em mãos a Autorização Ambiental para Pesca, emitida pelo Imasul;

– A ausência da autorização pode resultar em multa e apreensão dos materiais;

– Idosos são isentos da taxa, mas devem portar o documento;

– Menores de 18 anos também são isentos, porém não têm direito à cota de captura ou transporte de pescado;

– Respeite os tamanhos mínimos permitidos, a cota e as espécies protegidas.

A fiscalização ambiental durante o período da Semana Santa é intensificada por conta do aumento da atividade pesqueira. A PMA alerta que o respeito às normas ambientais é essencial para garantir o equilíbrio ecológico dos rios e a preservação das espécies nativas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais