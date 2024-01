Operação quer tirar de circulação foragidos da justiça e produtos de furtos e roubos

Forças Táticas, BPMT (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), BPMC (Batalhão de Polícia Militar de Choque), estão espalhados por todo a Capital combatendo ações criminosas.

Começou neste fim de semana a Operação Áreas Urbanas, focada na execução do policiamento ostensivo e preventivo, com intuito de retirar das ruas foragidos da justiça, veículos irregulares e produtos de furtos e roubos.

A operação em conjunto é realizada nas sete regiões da Capital, centro, segredo, prosa, bandeira, Anhanduizinho, lagoa e Imbirussu.

Desde a última semana de dezembro o policiamento em alguns bairros de Campo Grande ganharam reforços. No Natal moradores da região do Portal Caiobá promoveram festas em via pública com algazarras, manobras perigosos e pessoas armadas. Desde então, o efetivo no bairro aumentou e diversas blitz tem sido realizadas.

De acordo com o Comando-Geral da Corporação, essa iniciativa reflete, mais uma vez, o comprometimento em proteger os cidadãos e manter a ordem, contribuindo para um ambiente mais seguro e tranquilo para todos. A Polícia Militar está empenhada em garantir a segurança da comunidade e reforça seu papel essencial na construção de uma sociedade mais protegida e harmoniosa.

Por Thays Schneider.