Guilherme madruga, de MS, conquista prêmio puskas de gol mais bonito do ano; confira

O campo-grandense Guilherme Madruga tornou-se o terceiro brasileiro a conquistar o Prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito da temporada. A premiação ocorreu em Londres nesta segunda-feira, e o jogador, agora atuando pelo Cuiabá, venceu a disputa que tinha Nuno Santos, do Sporting, e Julio Enciso, do Brighton, como finalistas.

“Pai, não vão mais chamar o senhor de louco. Realmente estou virando um jogador profissional. E mãe, toda vez que a senhora chorava escondida quando eu estava longe, valeu a pena.” disse Guilherme, após vencer a premiação.

Confira o gol:

🇧🇷 Guilherme Madruga

⚽ Botafogo FC-SP v Novorizontino

📆 June 2023 Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

Madruga foi reconhecido pelo gol de bicicleta marcado durante sua passagem pelo Botafogo-SP, em um jogo contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de junho do ano passado. Anteriormente, Neymar (2011) e Wendell Lira (2015) também foram premiados com o Puskás.

No palco da cerimônia, Guilherme Madruga expressou sua emoção, afirmando que o prêmio representa um dia único em sua vida, marcando sua história e deixando uma memória duradoura para todos que o acompanham desde o início de sua trajetória.

“Hoje é um dia único na minha vida, com certeza está marcado na minha história e na memória de todos aqueles que me acompanham desde o começo da minha trajetória. Meu primeiro agradecimento é a Deus”, discursou Madruga ao receber o prêmio em Londres.

O Prêmio Puskás, instituído pela FIFA em 2009, já teve vencedores notáveis como Cristiano Ronaldo. Confira todos os vencedores:

2009 – Cristiano Ronaldo (Manchester United) 2010 – Hamit Altintop (Turquia) 2011 – Neymar (Santos) 2012 – Miroslav Stoch (Fenerbahçe) 2013 – Ibrahimovic (Suécia) 2014 – James Rodríguez (Colômbia) 2015 – Wendell Lira (Goianésia) 2016 – Mohd Faiz Subri (Penang FA) 2017 – Giroud (Arsenal) 2018 – Salah (Liverpool) 2019 – Daniel Zsori (Debreceni) 2020 – Son (Tottenham) 2021 – Lamela (Tottenham) 2022 – Marcin Oleksy (Warta Poznan) 2023 – Guilherme Marduga (Botafogo-SP)

A premiação

A FIFA concede o prêmio de Melhor Jogador do Mundo desde 1991 e o de Melhor Jogadora desde 2001. O prêmio FIFA The Best, em seu formato atual, foi estabelecido em 2016. A cerimônia também contempla o Melhor Goleiro, Melhor Goleira, Melhor Técnico no futebol masculino, Melhor Técnico ou Técnica no futebol feminino, o Gol Mais Bonito no Prêmio Puskás, além dos reconhecimentos de Fair Play e Torcedor.

O processo de seleção inicia com um conselho técnico da FIFA, que elabora uma lista de 10 finalistas. O corpo eleitoral para a premiação é composto por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, que participa por meio de votação online. Cada uma dessas categorias possui peso equivalente de 25% na contagem total dos votos.

Leia mais: