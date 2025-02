Operação “Psicultrópicos” apreende 277 kg de maconha escondidos entre sacos de ração para peixes, em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação “Psicultrópicos”, com apoio do GOE de São Paulo e da DEIC do DEINTER 3. A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão e prendeu quatro pessoas em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande e em Batatais-SP.

O nome da operação, “Psicultrópicos”, vem da combinação das palavras “piscicultura” e “psicotrópicos”, referente aos criminosos que escondiam drogas em cargas de ração para peixes para transportá-las sem levantar suspeitas.

As investigações começaram no ano passado, quando foi desmantelado um entreposto de drogas em Dourados, com 277 kg de maconha escondidos entre sacos de ração para peixes. Em outra operação, a “Protetor”, realizada em 2024, foram apreendidos mais de 3.280 kg de maconha em um caminhão disfarçado de carga de ração.

Durante a ação, foram feitas buscas em três endereços relacionados ao grupo, e os agentes apreenderam cinco celulares e dois veículos usados no transporte das drogas.