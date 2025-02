Homem têm faca cravada no peito ao cobrar dívida de R$250 e é resgatado por vizinhos, na Vila Eliane

Na noite desta terça-feira (18) um homem, de 27 anos, foi esfaqueado no peito após cobrar dívida. O caso aconteceu na Vila Eliane, em Campo Grande. A autora do crime devia R$250.

Por volta das 20 horas, a vítima se dirigiu até a casa da devedora com o intuito de cobrar o débito. Ao chegar próximo a residência, o irmão da autora afimou que a mulher não pagaria a dívida. Em seguida, a autora saiu do interior da casa com uma faca na mão, desferindo golpes contra o jovem. Ao perceber a ação, o ele tentou se esquivar, mas a faca quebrou e um pedaço ficou alojado em seu peito esquerdo, próximo a clavícula.

Segundo informações do site Ivinoticias, a vítima conseguiu montar em sua biclicleta e fugir do local,seguindo em direção a sua casa no Jardim Carioca. Vizinhos prestaram socorro e o levaram de carro até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e posteriormente encaminhado para a Santa Casa.