Operação Protetor: homem é preso suspeito de estuprar enteadas de 11 e 17 anos

Um homem, de 34 anos, foi preso pela equipe da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) na quarta-feira (25), por suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos. Ele estava com mandado expedido pela 2ª Vara de Caarapó e já era investigado por cometer o mesmo crime contra menina de 11 anos. Ambas as vítimas são enteadas do autor.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu durante a operação Protetor, após informações repassadas pela Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Ponta Porã. Ele foi encontrado em uma casa na Aldeia Passo Piraju, em Dourados, a 251 km de Campo Grande.

O homem foi levado para a sede da Defron, depois encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. Os casos são investigados em sigilo e não há mais informações.

