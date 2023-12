Operação prende golpista que ‘vendia’ carros de luxo e não realizava entrega

Foi deflagrada na manhã de ontem (14) pela Polícia Civil de Dourados, a Operação Carro Fantasma, que investigava um golpe aplicado em um morador de Dourados, que teve prejuízos de aproximadamente R$ 2 milhões.

Segundo as investigações, que iniciaram em outubro, o autor do golpe, um homem de 38 anos, realizava vendas de veículos de luxo, com preço abaixo da média praticada no mercado, para atrair compradores. Inicialmente, o suspeito fazia algumas entregas, mas ao conquistar a confiança da vítima, o golpista oferecia veículos de luxo de até R$ 600 mil.

A partir deste momento ele já não realizava mais as entregas, e também não restituía os valores recebidos. Além disso, o homem afirmava ter influência perante autoridades, com o intuito de intimidar as vítimas.