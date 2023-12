Dupla é presa na Capital por revenda de itens comprados com dados clonados de cartões de crédito

Uma dupla de traficantes que aplicavam golpes na internet utilizando dados clonados de cartões de crédito na região sul de Campo Grande. Além disso, a dupla utilizava ‘laranjas’ para o esquema e foi presa portando drogas.

A polícia recebeu informações de que um imóvel era utilizado para crimes de receptação de produtos de origem criminosa, no Bairro Piratininga. Na casa, um dos suspeitos, de 22 anos, foi encontrado com dinheiro e diversos produtos como eletrônicos e relógios, além de quantidade de drogas.

O suspeito foi encaminhado par a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) e confessou que os itens foram adquiridos por meio de golpes dados via internet. Em grupos de conversas de aplicativo de mensagem, o jovem comprava dados de cartões de crédito; com esses dados a dupla realizava compras online, e utilizava endereços de ‘laranjas’ para recebimento das mercadorias, que seriam revendidas a preços abaixo do praticado.

Ainda em depoimento, o jovem contou que trabalhava em conjunto com outro indivíduo. No endereço do segundo suspeito a polícia também encontrou drogas e itens adquiridos por meio do golpe, entretanto, sua função era de captação de contas e endereços para recebimento de mercadorias adquiridas por meio fraudulento.

Ele ainda possuia diversas munições de calibres restritos. Embora ambos tenham negado a prática do tráfico de drogas, eles foram autuados em flagrante e todos os objetos apreendidos para análise acerca da condição ilícita em que estão evolvidos.