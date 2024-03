Operação faz apreensões e prende traficantes em Costa Rica

Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, mais um golpe foi desferido contra o tráfico de drogas na cidade da Costa Rica. Hoje, as forças policiais realizaram uma operação integrada que examinou em importantes prisões e apreensões.

A operação teve como foco a vigilância e monitoramento de um endereço suspeito, onde se suspeitava de atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes e entregas utilizando motocicletas. Durante a ação, os policiais testemunharam a entrega de um pacote suspeito por parte de uma mulher a um indivíduo em uma moto. O suspeito, ao ser abordado pelas autoridades, abandonou uma embalagem contendo três trouxinhas de substância análoga à cocaína, totalizando 26g, e empreendeu fuga.

A partir deste flagrante, os policiais adentraram na residência em questão e efetuaram a prisão da mulher, bem como de seu filho, conhecido no meio policial. Durante a busca, foram encontradas mais seis trouxinhas de substância análoga à cocaína, totalizando 88g, escondidas dentro de uma caixa de celular no quarto do filho, além de diversos aparelhos celulares.

Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos diversos itens relacionados ao tráfico, incluindo uma motocicleta projetada utilizada para este fim, uma placa de veículo automotivo, quatro celulares danificados, uma balança de precisão, uma tesoura e um rolo de plástico, usados ​​para embalamento e fracionamento da droga. Além disso, uma trouxinha de crack, pesando 0,3g, foi encontrada no quarto da mulher.

Todos os envolvidos foram detidos e prorrogados à Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências legais. Esta operação reitera o compromisso das forças policiais em garantir a segurança e combater incisivamente o tráfico de drogas na Costa Rica.

