Expogrande abre circuito de leilões neste sábado com 40 touros nelore P.O

A Acrissul abre o circuito de leilões da Expogrande 2024 neste sábado (23), a partir das 12 horas, com o 4º Leilão Patrimônio Genético. O remate acontece no tatersal de elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho, organizado pela Central Leilões e pela Leiloboi Leilões Rurais, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi.

Serão ofertados 39 reprodutores Nelore PO de excelência, os melhores da safra 2021, inclusive os participantes da Seleção 7 da Sete, 100% à venda. Entre eles, o touro Difusor 7 Estrelas, eleito um dos 7 da Sete, destaque na prova da Confraria da Carcaça, 4,8 de marmoreio (foto).

Os animais estarão disponíveis para revisão no Parque Laucídio Coelho a partir de sexta-feira (22), no período da tarde. Clique AQUI e acesse o catálogo de animais à venda.

Circuito de leilões

Ao todo a Expogrande receberá este ano 16 leilões no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A agenda continua no dia 4 de abril, a partir das 19 horas, com o tradicional Leilão de Corte Acrissul ofertando cerca de 1.800 animais para cria, recria e engorda, através da Leiloboi Leilões Rurais.

No dia 5 de abril, sexta-feira, a agenda da Expogrande tem dois leilões programados. A partir das 19 horas no tatersal de elite 2 é a vez do 1º Leilão Girolando Três Nascentes, do criador Claudionor M.A. Duarte. Serão ofertados 35 lotes, de novilhas prenhas, sêmen sexados de fêmea (2 em 1) e vacas em lactação. O pagamento poderá feito em até 30 parcelas. O remate é organizado pela Leiloboi Leilões Rurais.

Ainda no dia 5 de abril, a partir das 19h30 (horário MS) acontece o Leilão Potros do Cerrado, que abre as vendas de equinos na Expogrande. O leilão ocorrerá paralelamente ao passaporte se Campo Grande e é organizado pelo Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Mato Grosso do Sul.

Confira a agenda de leilões

– Dia 23 de março, 4º Leilão Patrimônio Genético, às 12 horas.

– Dia 4 de abril, Leilão de Corte Acrissul, às 19 horas.

– Dia 5 de abril, Leilão Girolando Três Nascentes, às 19 horas.

– Dia 5 de abril, Leilão Potros do Cerrado, às 19:30 hs.

– Dia 6 de abril, Leilão IPB (Fêmeas), a partir de 12 horas.

– Dia 6 de abril, Leilão Comitiva 2024, às 15 horas.

– Dia 7 de abril, Leilão Nelore MS de Corte, às 12 horas.

– Dia 8 de abril, 38º Leilão Max QM, às 19 horas.

– Dia 9 de abril, Leilão de Corte Capitaliza, às 19 horas.

– Dia 9 de abril, Leilão de Corte Barbosa Leilões, da 13 às 19 horas.

– Dia 10 de abril, Leilão Grupo Resende, às 19 horas.

– Dia 11 de abril, Leilão Fazenda Cachoeirão, às 19 horas.

– Dia 12 de abril, Leilão Agropecuária Jacarezinho, às 19 horas.

– Dia 13 de abril, Leilão BPW de Corte, às 12 horas.

– Dia 13 de abril, Leilão Cavalo da Raça Pantaneira, às 19 horas.

– Dia 14 de abril, 3º Leilão Patriarca Genética Aditiva, das 12 às 20 horas.

