 Operação Policial fecha “boca de fumo” em Ribas do Rio Pardo

Na última quinta-feira (21), a Polícia Civil, por meio da Delegacia da cidade de Ribas do Rio Pardo, desencadeou uma operação que resultou na prisão de três indivíduos e no desmantelamento de um ponto de tráfico de drogas no bairro São Joaquim.

A ação teve início após a Polícia receber informações sobre uma intensa movimentação de pessoas em uma residência na localidade mencionada. Diante da denúncia, as autoridades prontamente iniciaram diligências para verificar a veracidade das informações e coletar elementos que corroborassem com a suspeita.

Uma vez confirmada a prática de traficância, uma equipe do Setor de Investigação agiu com precisão e conseguiu efetuar a prisão em flagrante de três indivíduos ligados ao comércio ilegal de entorpecentes. Na busca realizada na residência, os policiais encontraram porções de drogas, além de diversos objetos que eram utilizados como moeda de troca no contexto do tráfico.

Os três suspeitos foram detidos e conduzidos para a delegacia local, onde foram formalmente autuados em flagrante de delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Delegacia de Ribas do Rio Pardo ressalta a importância da colaboração da população em fornecer informações que auxiliem nas investigações e no combate às atividades ilícitas.

