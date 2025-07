Operação policial em Água Clara prende suspeitos de estupro coletivo contra adolescente

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou nesta quarta-feira (30) uma operação para combater crimes de estupro de vulnerável em Água Clara. Batizada de “Operação Asmodeus”, a ação resultou na prisão de dois adultos e na apreensão de cinco adolescentes suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra uma menor de idade.

A operação contou com o apoio do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas e teve como base uma investigação detalhada conduzida pela Delegacia de Água Clara. A Justiça Estadual autorizou os mandados de prisão e internação após a comprovação dos indícios do crime, que aconteceu neste ano e causou grande comoção.

Segundo as autoridades, os envolvidos participaram de um ato de extrema violência, classificado como estupro de vulnerável em contexto coletivo, uma infração grave que motivou a resposta rápida e enérgica das forças de segurança.

O nome da operação, “Asmodeus”, faz alusão a uma figura mitológica frequentemente associada à luxúria, perversão e corrupção, simbolizando a gravidade dos delitos investigados.

