Loggi inicia operações logísticas de coleta para PMEs em Campo Grande

Companhia também oferece rede de pontos para ampliar conexão logística de e-commerce com todo o Brasil

A Loggi, empresa brasileira referência em entregas no País e que está transformando a logística por meio da tecnologia, está iniciando a operação logística de coleta em Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul, com um foco especial em pequenas e médias empresas.

Entre as opções disponíveis de coletas estão: a coleta pulverizada, em que são coletados volumes menores de pacotes em uma mesma rota, aumentando a eficiência e reduzindo custos operacionais para os clientes; e a coleta local que atende à demanda por entregas no mesmo dia, garantindo agilidade para quem precisa enviar um pacote.

E para utilizar essa malha logística da Loggi, é necessário acessar o site e realizar um cadastro, fornecendo as informações básicas e os dados do seu negócio. Após a criação da conta, será possível contratar os serviços conforme a necessidade, enviar encomendas e acompanhar todo o processo de entrega em tempo real.