Operação policial desmantela quadrilha de tráfico de drogas em Dourados

Na manhã da última quarta-feira, dia 8 de novembro, a Seção de Investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados-MS realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos envolvidos no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O trio, composto por um homem e duas sobrinhas, foi detido após meses de investigação sobre suas atividades ilícitas na região do João Paulo II. O homem, identificado como tio das duas mulheres, desempenhava o papel crucial de adquirir grandes quantidades de droga, que posteriormente eram distribuídas por suas sobrinhas para diversos usuários e compradores na localidade.

Essa não é a primeira vez que a família é alvo das autoridades. No final do mês de maio deste ano, o marido de uma das envolvidas foi preso em flagrante, comandando um ponto de venda nas proximidades da conhecida “Favelinha do Papelão”.

No momento da prisão, a equipe policial encontrou aproximadamente 11g de crack, uma porção de cocaína e outra de maconha na residência dos criminosos. Essas substâncias estavam prontas para serem fracionadas e posteriormente comercializadas. Além das drogas, também foram apreendidos dinheiro e vários aparelhos celulares, que serão submetidos a análise para verificar possíveis conexões com atividades criminosas.

Chama a atenção o histórico criminal dos detidos. O homem, de 29 anos, já tinha sido autuado em flagrante por tráfico de drogas em outras três ocasiões e encontrava-se em liberdade condicional. A sobrinha, uma mulher de 25 anos, também tinha passagem pelo sistema judiciário, com condenação prévia por tráfico de drogas.

Os três suspeitos foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, onde foram autuados em flagrante. Posteriormente, foram encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde aguardarão audiência de custódia.

Com informações da Depac

