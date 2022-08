Operação Nova Aliança desarticula lavouras de maconha na Fronteira

A Polícia Federal deu início nesta terça-feira (30) a uma nova etapa da Operação Nova Aliança que em conjunto com as forças de segurança paraguaias têm o objetivo de evitar o plantio e a comercialização de maconha.

Em sua 34ª fase, a Operação se concentra em áreas de mata do departamento de Amambay, no Paraguai. A Polícia Federal do Brasil participa com envio de observadores e apoio logístico.

No primeiro dia, os agentes identificaram 2.810 quilos de maconha pronta e 302 quilos de sementes de cannabis. Também foram erradicados 23 hectares de lavouras de maconha, que produziriam cerca de 69 toneladas do entorpecente. Do total, o prejuízo estimado pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) é de $ 2,1 milhões de dólares.

Conforme a PF, a Operação tem o intuito de conter toda uma cadeia criminosa, pois com a droga dizimada no pé, outras etapas do ciclo criminoso do tráfico internacional de drogas são interrompidas. Durante a ação, os agentes de segurança realizam outras ações como destruição de acampamentos de traficantes, de sementes e insumos para cultivo da droga.

A última fase da operação, encerrada em 19 de agosto, contou com a participação de mais de 100 homens, entre integrantes das Forças Armadas Paraguaias e policiais brasileiros. A Polícia Federal do Brasil prestou apoio logístico, enviado agentes e aeronaves para realização dos trabalhos o que resultou em mais de 600 toneladas de drogas erradicadas.

