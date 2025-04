Operação “Mão de Ferro” apreende quase meia tonelada de fios metálicos em Três Lagoas

Três indivíduos foram presos durante a ação

Na manhã desta quarta-feira (2), a operação “Mão de Ferro” foi deflagrada para combater os crimes de furto e receptação de fios metálicos em Três Lagoas. Vários estabelecimentos que comercializam esses materiais foram fiscalizados e quase 500 quilos de fios de alumínio sem comprovação de origem legal foram encontrados pela polícia.

Durante a fiscalização, proprietários desses locais foram orientados sobre a legislação vigente pela fiscalização. O material ilícito estava em um estabelecimento no bairro Carioca e o responsável foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado por receptação qualificada e exercício ilegal de atividade. Outros dois indivíduos também foram detidos pelo crime de receptação, foram apreendidos aproximadamente 15 quilos de fios de cobre com eles.

A operação “Mão de Ferro” terá novas edições ao longo do ano e foi deflagrada pelaa Polícias Civil, Militar e coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG). A operação utilizou 30 policiais civis de todas as delegacias do município, além de aproximadamente 15 policiais militares do batalhão local e 15 viaturas.

A polícia informou ainda que a aquisição de fios metálicos ou de qualquer outro material sem comprovação de origem lícita pode configurar crime de receptação, com penas que variam de um a oito anos de prisão. A Lei Municipal nº 3.791/2021, também proíbe a comercialização de cobre, alumínio e similares sem origem comprovada, prevendo penalidades administrativas e, em alguns casos,responsabilidade criminal.

